Назван лучший футболист мира в 1990-х годах

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших игроков мира в 1990-х годах. Список представлен на сайте издания.

Бывший капитан сборной Франции Зинедин Зидан возглавил рейтинг. За карьеру игрока он успел поиграть в «Канне», «Бордо», туринском «Ювентусе» и мадридском «Реале».

Второе место в рейтинге занял бразилец Роналдо, топ-3 замкнул итальянский экс-нападающий Роберто Баджо.

На четвертом месте расположился Паоло Мальдини (Италия), на пятом — Ривалдо (Бразилия), на шестом — Марко ван Бастен (Нидерланды), на седьмом — Деннис Бергкамп (Нидерланды), на восьмом — Луиш Фигу (Португалия), на девятом — Ромарио (Бразилия), на десятом — Христо Стоичков (Болгария), на 11-м — Эрик Кантона (Франция), на 12-м — Габриэль Батистута (Аргентина), на 13-м — Лотар Маттеус (Германия), на 14-м — Роберто Карлос (Бразилия), на 15-м — Марсель Десайи (Франция).

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