Ребров о тренере Лаудрупе: мне рассказывали, что круче Карпина был только он

Бывший голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал, что был удивлен физической готовности Валерия Карпина, когда тот тренировал столичный клуб. Об этом он написал в своей колонке на Sports.ru.

«Сейчас задумался, а кто из тренеров сильнее играл на тренировках? Наверное, все-таки Карпин. Я сразу поразился, в какой он форме. Человек реально мог выходить в РПЛ, в свои 40+ совершенно не уступал тем, кто был в команде.

Ребята рассказывали, что круче Валеры был только Лаудруп: просто какие-то недоступные вещи с мячом вытворял, никто не мог повторить», – написал Ребров.

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. Дважды он приводил столичный клуб к серебряным медалям РПЛ. В бытность футболистом Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1991 год и с 1992 по 1994 год. В футболке клуба он трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Датчанин Микаэль Лаудруп возглавлял «Спартак» с сентября 2008-го по апрель 2009 года. При нем «Спартак» одержал четыре победы в 14 встречах.

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