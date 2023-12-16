Российская пловчиха показала фото в купальнике

Российская пловчиха Анна Егорова в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фотографию в купальнике у бассейна.

Егорова является обладательницей трех бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы. В сборной России пловчиха выступает с 2017 года.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште Егорова на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем Анна завоевала серебряную медаль.

В конце лета Егорова выразила надежду, что сможет принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее российская акробатка выложила фото в коротком топе.