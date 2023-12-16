Аргентинский тренер называл Месси гномом, чтобы не пугать своих подопечных

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис на YouTube-канале Charla Podcast рассказал, что главный тренер команды Диего Симеоне всегда называл экс-футболиста каталонской «Барселоны» Лионеля Месси гномом.

«Когда мы играли с «Барселоной», Симеоне не произносил фамилию Месси, чтобы не пугать нас. Он просто говорил «гном». Месси является лучшим из всех игроков, которых я видел. Он невероятен», — сказал Луис.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

Летом 2023 года Месси перебрался в «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В сезоне МЛС 2023 года «Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф турнира.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах.

Ранее футболист признался, что спал с грязной футболкой Месси.