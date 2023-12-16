Мостовой о новом тренере «Сочи»: не знаю, кто это такой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не знает нового главного тренера «Сочи» Роберто Морено, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я удивился этому назначению. Думаю, это уже готовилось заранее. Я, честно скажу, не знаю, кто это такой. А он был тренером Испании и «Монако». Я про него ничего не могу сказать», — сказал Мостовой.

Последним местом работы 46-летнего испанца была «Гранада», где он работал до марта 2022 года. С 2014 по 2017 год Морено входил в тренерский штаб каталонской «Барселоны», которая за этот период выиграла два чемпионских титула Ла Лиги, трижды выиграла национальный кубок, стала победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» располагается на 16-м месте, набрав 11 очков.

10 декабря «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее «Сочи» объявил имя нового тренера.