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Центровой ЦСКА рассказал шутку про белорусов

Центровой ЦСКА Рудь назвал шуткой слова про передачи белорусам

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Depositphotos

Центровой московского ЦСКА Артур Рудь в интервью Legalbet заявил, что его слова по ходу матча Суперлиги против «Каустика» о том, что он будет пасовать в матчах только белорусам, являются не более чем шуткой.

«Моя фраза во время игры про то, что не буду давать пас никому, кроме белорусов? Да, это шутка, конечно. Просто был момент, когда мы убегали в отрыв, ребята мне крикнули: «Чего ты белорусу мяч не отдал, чтоб первый гол забили?» Я им и ответил, что больше не буду отдавать им передачи, только белорусам. Я так и делал.

Конечно, в команде все общаемся без каких-либо проблем. Тем более только в этой игре у нас в составе было три белоруса, а до этого три месяца я был один», — заявил гандболист.

Матч между ЦСКА и «Каустиком» завершился уверенной победой армейской команды со счетом 41:32. В следующем матче национального чемпионата столичный клуб сыграет на выезде против омского «Скифа».

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