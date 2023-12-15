Шлеменко нокаутировал Илича на турнире RCC 17

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил серба Александра Илича техническим нокаутом на турнире RCC 17.

Бой прошел в Екатеринбурге и завершился досрочно в первом раунде — арбитр остановил поединок на отметке 4:57. Шлеменко доминировал на всей дистанции боя, сумев повалить на настил оппонента, а затем применив добивающие удары кулаками по голове вместе с удушающим приемом.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

В общей сложности Шлеменко в смешанных единоборствах провел 79 боев, в которых одержал 63 победы и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся. В июле 2023 года Шлеменко победил в первом раунде бразильца Алекса Оливейру на турнире в Омске.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA. Владел титулом в среднем весе и трижды его защитил.

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