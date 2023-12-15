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«Спартаку» предложили переехать в Санкт-Петербург

Экс-тренер «Зенита» Петржела предложил «Спартаку» переехать в Санкт-Петербург

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в интервью «РБ Спорт» заявил, что московский «Спартак» потерял статус самого значимого клуба России.

По его мнению, на данный момент подобную характеристику можно дать «Зениту».

«Спартак» даже в Москве не лучший клуб. Они никак не могут претендовать на звание лучшего клуба страны. Они когда-то имели этот статус, но теперь лучший — «Зенит». Санкт-Петербург — главный футбольный город в России, «Спартаку» нужно туда переехать, если они хотят называться клубом из футбольной столицы, других вариантов нет», — заявил Петржела.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3-го числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил на «Открытие банк Арене» со счетом 3:1.

Ранее стала известна политика петербургского «Зенита» в зимнее окно переходов.

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Футбол. Чемпионат России
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