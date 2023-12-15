Российские шахматисты выступят на турнире стран ШОС с гимном и флагом

Российские шахматисты смогут представлять свою страну на турнире стран ШОС с национальными гимном и флагом. Об этом на подведении итогов года в Федерации шахмат России (ФШР) сообщил глава организации Андрей Филатов.

«Сегодня наша команда — капитан Александр Рязанцев, а также Максим Маклаков, который заменил заболевшего Андрея Есипенко, Даниил Дубов и Анастасия Боднарук — улетела на чемпионат стран ШОС. Надеемся, что они будут завоевывать медали для нашей страны, которая будет представлена гимном и флагом», — передает слова Филатова корреспондент «Газеты.Ru».

Турнир стран ШОС пройдет в китайском Циндао 17-18 декабря. Кроме россиян и хозяев турнира, в соревнованиях примут участие сборные Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана и Киргизии.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в интервью пресс-службе федерации обратил внимание, что возглавить команду предлагали гроссмейстеру, экс-претенденту на титул чемпиона мира, президенту Федерации шахмат Подмосковья Сергею Карякину. Однако он отказался, сославшись на участие в коммерческом турнире.

Ранее сильнейший гроссмейстер России описал свое выступление фразой из известного фильма.