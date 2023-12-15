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Нейтральным спортсменам помогут с поиском финансирования

Глава ФСГР Титов заявил о намерении помочь с деньгами нейтральным атлетам

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил РИА Новости, что готов помочь с поисками финансирования нейтральным атлетам.

«Если спортсмен принял решение участвовать, то ему надо будет самому искать источники финансирования. Мы будем помогать, но это уже другой вопрос, другой шаг. Надо понять, в каком виде он может получить эту помощь, потому что по новым правилам он не может ассоциироваться ни с НОК, ни с федерацией», — заявил Титов.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее гимнаст Антон Голоцуцков поддержал решение ОКР по нейтральным спортсменам.

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