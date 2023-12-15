Трансфер Веры в «Локомотив» сорвался

Трансфер аргентинского полузащитника Лукаса Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, причиной этому стала неспособность клубов прийти к договоренности о графике платежей. Как сообщали спортивные СМИ, ожидалось, что Вера перейдет из «Оренбурга» в «Локомотив» за 300 млн рублей, и что сумма будет выплачена двумя траншами в размере 150 млн рублей.

30 июля Лукас Вера согласился оформить российское гражданство после матча с казанским «Рубином» (1:1) во втором туре РПЛ.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с 32 баллами в активе. Следом за ним идут «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может сыграть с участником Евро-2024.