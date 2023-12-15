Агент рассказал, в каком случае стоит ждать от «Спартака» громких покупок

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что у московского «Спартака» будут покупки в зимнее трансферное окно, если клуб избавится от балласта. Его слова передает Legalbet.

«Активность «Спартака» в трансферное окно будет зависеть от того, смогут ли они избавиться от балласта. Если смогут раскидать тех, кто не нужен, то приобретут пару футболистов.

В балласт входят те, кто не играет, но получает много — это Мозес и еще там других хватает. У «Спартака» три состава, поэтому у них проблемы. Когда перебор — это тоже плохо, потому что те, кто не выходят, они недовольны. Думаю, громкий трансфер от «Спартака» ожидать стоит, у клуба деньги есть», — заявил агент.

Летом «Спартак» приобрел Тео Бонгонда, Олега Рябчука, Хесуса Медину и Срджана Бабича.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков.

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Ранее тренер назвал трех лучших футболистов «Локомотива» в 2023 году.