Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Агент рассказал, в каком случае стоит ждать от «Спартака» громких покупок

Агент Сафонов заявил, что «Спартаку» нужно избавиться от балласта для трансферов

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что у московского «Спартака» будут покупки в зимнее трансферное окно, если клуб избавится от балласта. Его слова передает Legalbet.

«Активность «Спартака» в трансферное окно будет зависеть от того, смогут ли они избавиться от балласта. Если смогут раскидать тех, кто не нужен, то приобретут пару футболистов.

В балласт входят те, кто не играет, но получает много — это Мозес и еще там других хватает. У «Спартака» три состава, поэтому у них проблемы. Когда перебор — это тоже плохо, потому что те, кто не выходят, они недовольны. Думаю, громкий трансфер от «Спартака» ожидать стоит, у клуба деньги есть», — заявил агент.

Летом «Спартак» приобрел Тео Бонгонда, Олега Рябчука, Хесуса Медину и Срджана Бабича.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков.

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Ранее тренер назвал трех лучших футболистов «Локомотива» в 2023 году.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами