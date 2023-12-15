Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российского футболиста ждут в «Монако»

Игрок «Монако» Головин заявил, что готов видеть Чалова в клубе в любой момент

close
100%
«ПФК ЦСКА»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

Футболист французского «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «Спорт-Экспрессу» отреагировал на слова форварда ЦСКА Федора Чалова о желании играть в Европе.

«Готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет (улыбается). Но если говорить серьезно, то вопрос не совсем по адресу. Могу просто позвать его приехать в гости в Монако, но если речь идет о команде, то нужно обращаться к руководству клуба», — заявил футболист.

Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в английский «Эвертон» был продан Никола Влашич.

В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей, забив пять мячей и сделав две результативные передачи.

Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Головина назвали лучшим российским футболистом 2023 года.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами