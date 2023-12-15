Российского футболиста ждут в «Монако»

Футболист французского «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «Спорт-Экспрессу» отреагировал на слова форварда ЦСКА Федора Чалова о желании играть в Европе.

«Готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет (улыбается). Но если говорить серьезно, то вопрос не совсем по адресу. Могу просто позвать его приехать в гости в Монако, но если речь идет о команде, то нужно обращаться к руководству клуба», — заявил футболист.

Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в английский «Эвертон» был продан Никола Влашич.

В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей, забив пять мячей и сделав две результативные передачи.

Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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