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Президент ОКР назвал «грязными приемами» решения по российским спортсменам

Поздняков назвал грязными приемами отстранение и критерии допуска россиян

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РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что отстранение российских атлетов и вмешательство в спорт путем создания дискриминационных критериев являются грязными приемами со стороны Запада. Его слова передает РИА Новости.

«Мы продолжаем нашу работу на развитие нашего спорта. Уже сейчас думаем о будущем, готовим резерв. Сами видите, какие действия предпринимаются в отношении российского спорта со стороны недругов и примкнувших к ним международных организаций.

Причина всего этого — геополитические претензии Запада. Отстранять атлетов, вмешиваться в спорт путем создания дискриминационных критериев — все это грязные приемы. А к лозунгам отстранения спортсменов из России и Белоруссии примкнули и те, кто хотел бы избавиться от конкурентов. Игра жесткая, и правил в ней нет», — заявил Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13-го числа пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее экс-министр спорта заявил что МОК извинится перед российским спортом.

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