Россиянин первым в текущем сезоне НХЛ достиг 50 очков

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым набрал 50 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейной отметки он достиг в выездном матче с «Эдмонтон Ойлерз».

Игра прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой «Тампы» со счетом 7:4. Кучеров записал на свой счет гол и две результативные передачи. В нынешнем сезоне это 20-я шайба и 30-й ассист россиянина.

Ближайшим преследователем Кучерова является нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер, на счету которого 43 результативных балла.

В матче с «Эдмонтоном» помимо Кучерова в составе «Тампы» также отличились Стивен Стэмкос (покер), Тайлер Мотт и Энтони Чирелли. Российский защитник команды Михаил Сергачев отметился голевой передачей, его одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 50 из 54 бросков.

У хозяев шайбы забросили Дарнелл Нурс, Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс.

«Тампа» набрала 33 очка в 31 матче и занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Эдмнтон» с 27 очками после 27 игр идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.

Ранее Овечкин продлил свою безголевую серию до 11 матчей.