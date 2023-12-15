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Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон»

Два ассиста и шайба Кучерова принесли «Тампе» победу над «Эдмонтоном»

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Kim Klement Neitzel/Reuters

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своем льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» и потерпел поражение со счетом 4:6.

Стивен Стэмкос открыл счет на второй минуте матча. В качестве одного из ассистентов ему выступил россиянин Никита Кучеров. Через шесть минут Тайлер Мотт увеличил преимущество «Тампы».

Во втором периоде за девять минут хозяева трижды поразили ворота Андрея Василевского. В заключительном периоде Стивен Стэмкос восстановил равновесие. Затем Кучеров вывел команду вперед, а Стэмкос оформил хет-трик. В последние минуты матча команды обменялись заброшенными шайбами в ворота друг друга. За несколько секунд до окончания матча Стэмкос забил четвертый гол с передачи Кучерова.

В текущем сезоне НХЛ Никита Кучеров принял участие в 30 матчах своей команды, отметившись 19 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами. Россиянин возглавляет рейтинг лучших игроков лиги по системе гол+пас. На втором месте идет Ти Джей Миллер из «Ванкувера», на его счету 41 очко (15+26). Тройку лидеров замыкает Натан Маккиннон из «Колорадо», набравший также 41 очко (12+29). Россиянин Артемий Панарин входит в топ-10 и идет на шестом месте (16+22).

Ранее Овечкин продлил свою безголевую серию до 11 матчей.

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