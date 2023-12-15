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Аршавин сравнил «Зенит» с украинским клубом

Аршавин о «Зените»: мы теперь стали похожи на «Шахтер»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ» рассказал о философии клуба.

«Десять лет назад я говорил хозяину клуба, что нам надо делать так, как «Шахтер». И в принципе мы теперь стали похожи на «Шахтер». Естественно, по философии я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, чтобы академия выпускала игроков. Для этого надо не только деньги вкладывать в академию, но и душу, философию прививать», — сказал Аршавин.

Сейчас за «Зенит» выступает 12 легионеров, среди которых семь бразильцев, два колумбийца, а также по одному казаху, сербу, французу.

В 18 туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Матео Кассьерры.

Эта победа не помогла сине-бело-голубым уйти на перерыв лидером. «Краснодар» в своем матче также одержал победу. «Быки» с минимальным счетом переиграли ЦСКА 1:0 и удержали лидерство.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной Испании намерен возглавить последнюю команду РПЛ.

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