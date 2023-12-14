Назначение Хохлова на пост главного тренера молодежного «Локо» не назвали понижением

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что Дмитрий Хохлов не пошел на понижение, возглавив молодежный состав московского «Локомотива», передает Legalbet.

«Это достаточно ответственный пост. Это вызов и для Хохлова. Я бы не сказал, что это понижение. Кажется, что статус не тот, но я бы не назвал это понижением. Молодежка молодежке рознь», — сказал Билялетдинов.

После завершения профессиональной карьеры Хохлов работал в структуре московского «Динамо», а затем возглавлял «Кубань», основную команду бело-голубых, «Ротор» и «Сочи». Молодежную команду «Динамо» он дважды приводил к победе в молодежном первенстве. В 2023 году победителем Молодежной футбольной лиги стал «Локомотив», «Зенит» — второй, «Ростов» — третий.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел лидером на зимний перерыв, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее клуб РПЛ уволил главного тренера.