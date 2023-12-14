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Назначение Хохлова на пост главного тренера молодежного «Локо» не назвали понижением

Билялетдинов о Хохлове на посту тренера молодежки «Локомотива»: это не понижение

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РПЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что Дмитрий Хохлов не пошел на понижение, возглавив молодежный состав московского «Локомотива», передает Legalbet.

«Это достаточно ответственный пост. Это вызов и для Хохлова. Я бы не сказал, что это понижение. Кажется, что статус не тот, но я бы не назвал это понижением. Молодежка молодежке рознь», — сказал Билялетдинов.

После завершения профессиональной карьеры Хохлов работал в структуре московского «Динамо», а затем возглавлял «Кубань», основную команду бело-голубых, «Ротор» и «Сочи». Молодежную команду «Динамо» он дважды приводил к победе в молодежном первенстве. В 2023 году победителем Молодежной футбольной лиги стал «Локомотив», «Зенит» — второй, «Ростов» — третий.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел лидером на зимний перерыв, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее клуб РПЛ уволил главного тренера.

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