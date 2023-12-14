Тренер Тарасова согласилась со словами Путина об олимпийском движении

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова согласилась со словами президента России Владимира Путина о том, что действия международных чиновников в отношении спортсменов из России противоречат и извращают идеи Пьера де Кубертена: «О спорт, ты — мир!», передает «Спорт-Экспресс».

«Согласна с этими словами. Сейчас побеждают те, кто никогда и думать не мог, что станет первым. Соревноваться же надо с сильнейшими. А сильнейшие дома сидят. За что?» — сказала Тарасова.

13 декабря в Международном олимпийском комитете (МОК) назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Стоит отметить, что спортсмены из Израиля поедут на Олимпиаду со своим флагом и гимном, в отличие от россиян.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее глава МОК Томас Бах выступил в защиту решения о допуске россиян до Олимпийских игр.