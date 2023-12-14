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Футболист похвалился тем, что «весь мир увидел его промежность»

Игрок «Боруссии» Зюле о спасении в матче «ПСЖ»: весь мир увидел мою промежность

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Ralf Ibing/firo Sportphoto/Global Look Press

Футболист дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле прокомментировал эпизод матча группового этапа Лиги чемпионов против французского «ПСЖ», в котором он в подкате вытащил мяч из пустых ворот после удара Килиан Мбаппе, передает Sport1.

«Вы все можете взглянуть на мою промежность. Каким-то образом я смог рефлекторно поднять ногу. Я думаю, что нужно было предотвратить эпизод заранее», — сказал Зюле.

«Боруссия» сыграла вничью с «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:1. У хозяев отличился Карим Адейеми, у гостей забил Уоррен Заир-Эмери.

«Боруссия» и «ПСЖ», набрав 11 и восемь очков соответственно, продолжат борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Милан» (восемь очков) сыграет в плей-офф Лиги Европы, а «Ньюкасл» (5) закончил свое выступление в еврокубках.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 13 февраля. Финал турнира пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня. Действующим победителем главного клубного турнира Европы является «Манчестер Сити».

Ранее «ПСЖ» и «Реал» договорились о трансфере Мбаппе.

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