Участие России на Олимпиаде назвали палкой о двух концах

Президент ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что как гражданин России и функционер он не поехал был на Олимпиаду, передает РИА Новости.

«Участие России на Олимпиаде? Это палка о двух концах. С точки зрения функционера и гражданина России я бы на эти унизительные соревнования не поехал. Но для спортсмена это может быть единственный шанс в жизни», — сказал Лайшев.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Стоит отметить, что спортсмены из Израиля поедут на Олимпиаду со своим флагом и гимном, в отличие от россиян.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее глава МОК Томас Бах выступил в защиту решения о допуске россиян до Олимпийских игр.