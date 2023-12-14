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Глава МОК Бах выступил в защиту решения о допуске россиян до Олимпийских игр

Глава МОК Томас Бах поддержал допуск российских спортменов на ОИ в Париже

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Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Его слова передает Би-би-си.

«Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств. В мире насчитывается 28 конфликтов, и все остальные спортсмены мирно соревнуются друг с другом», — сказал Бах.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Стоит отметить, что спортсмены из Израиля поедут на Олимпиаду со своим флагом и гимном, в отличие от россиян.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

Ранее депутат Свищев призвал уравнять в правах спортсменов из силовых структур.

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