Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тульский «Арсенал» усилился двумя чемпионами Белоруссии

Тульский «Арсенал» подписал белорусских игроков Бахара и Вакулича

close
100%
Shutterstock

Тульский «Арсенал» подписал контракты с полузащитниками минского «Динамо» Иваном Бахаром и Алексем Вакуличем. Об этом сообщает Legalbet.

Сообщается, что оба игрока присоединятся к российской команде к зимним сборам.

25-летний Бахар в 2023 году вернулся в минское «Динамо» из израильского клуба «Ирони» и стал чемпионом Белоруссии. С 2019 года он выступает за национальную команду своей страны.

Вакулич выступает за «Динамо» с 2022 года. Также на родине он успел поиграть за «Рух», «Смолевичи», «Барановичи», «Энергетик-БГУ» и «Минск». Вакулич ранее уже выступал в России за «Велес». На его счету два матча за молодежную сборную Белоруссии.

Тульский «Арсенал» по результатам сезона-2021/22 покинул Российскую премьер-лигу (РПЛ). Второй сезон команда выступает в Первой лиге. В текущем сезоне после 20 игр туляки набрали 35 очков и делят третье место с «Акроном» и «Тюменью». Главным тренером «Арсенала» является Александр Сторожук. Матчи Первой лиги возобновятся в марте 2024 года.

Ранее молодежный «Локомотив» назначил тренером экс-наставника худшей команды РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России. ФНЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами