Тульский «Арсенал» усилился двумя чемпионами Белоруссии

Тульский «Арсенал» подписал контракты с полузащитниками минского «Динамо» Иваном Бахаром и Алексем Вакуличем. Об этом сообщает Legalbet.

Сообщается, что оба игрока присоединятся к российской команде к зимним сборам.

25-летний Бахар в 2023 году вернулся в минское «Динамо» из израильского клуба «Ирони» и стал чемпионом Белоруссии. С 2019 года он выступает за национальную команду своей страны.

Вакулич выступает за «Динамо» с 2022 года. Также на родине он успел поиграть за «Рух», «Смолевичи», «Барановичи», «Энергетик-БГУ» и «Минск». Вакулич ранее уже выступал в России за «Велес». На его счету два матча за молодежную сборную Белоруссии.

Тульский «Арсенал» по результатам сезона-2021/22 покинул Российскую премьер-лигу (РПЛ). Второй сезон команда выступает в Первой лиге. В текущем сезоне после 20 игр туляки набрали 35 очков и делят третье место с «Акроном» и «Тюменью». Главным тренером «Арсенала» является Александр Сторожук. Матчи Первой лиги возобновятся в марте 2024 года.

Ранее молодежный «Локомотив» назначил тренером экс-наставника худшей команды РПЛ.