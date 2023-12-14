Чемпион ОИ уверен, что на Играх в адрес россиян будут провокации с допингом

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российских спортсменов будут засуживать в случае участия в Олимпийских играх в Париже. Его слова передает «Матч ТВ».

«Российским спортсменам, конечно, не нужно ехать на Олимпиаду в Париже, там не будет обеспечена безопасность им. Будут только провокации, я не сомневаюсь в этом. Им что‑нибудь подсыплют в еду, чтобы они попались на допинге. Точнее [их] ждут, но чтобы навредить нашим спортсменам. В субъективных видах спорта нас будут засуживать, это очевидно, не будут давать нам выигрывать медали», — сказал Васильев.

13 декабря в Международном олимпийском комитете назвали точное количество участников из России, которые смогут поехать на Игры в Париж. Всего от России может выступить шесть нейтральных спортсменов.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Путин ответил, нужно ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду.