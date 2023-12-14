Поражение Медведева вошло в топ-5 сенсаций сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) составила топ-5 главных сенсаций прошедшего сезона на турнирах «Большого шлема».

На пятом месте в рейтинге оказалось поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче с Тьяго Уайлдом в первом круге «Ролан Гаррос». Бразильский спортсмен в итоге дошел до третьего круга турнира, где уступил Йосихито Нисиоке из Японии.

Топ-5 сенсаций по версии ATP:

5 Открытый чемпионат Франции (первый круг). Даниил Медведев ( Россия ) — Тьяго Уайлд ( Бразилия , Q) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

Медведев в завершившемся сезоне десять раз выходил в финалы турниров ATP, в которых одержал победы пять раз. Он квалифицировался на Итоговый турнир (ATP), дошел до полуфинала, в котором проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. В 2023 году эти соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Три раза выигрывал итальянский теннисист. Стоит отметить, что Синнер одержал победы в трех финальных матчах на харде.

В рейтинге ATP Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7600 очков, и является лучшим из россиян. Лидерство удерживает серб Новак Джокович, который стал победителем Итогового турнира.

Ранее первая ракетка мира Джокович назвал самого совершенного теннисиста.