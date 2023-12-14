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Поражение Медведева вошло в топ-5 сенсаций сезона

Проигрыш Медведева на «Ролан Гаррос» попал в топ-5 сенсаций сезона по версии ATP

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) составила топ-5 главных сенсаций прошедшего сезона на турнирах «Большого шлема».

На пятом месте в рейтинге оказалось поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче с Тьяго Уайлдом в первом круге «Ролан Гаррос». Бразильский спортсмен в итоге дошел до третьего круга турнира, где уступил Йосихито Нисиоке из Японии.

Топ-5 сенсаций по версии ATP:

  1. Открытый чемпионат США (второй круг). Стефанос Циципас (Греция) — Доминик Штрикер (Швейцария) — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.
  2. Открытый чемпионат Австралии (второй круг). Тэйлор Фритц (США) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.
  3. Открытый чемпионат Франции (второй круг). Янник Синнер (Италия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:6 (7:0), 6:7 (7:9), 6:1, 6:7 (4:7), 5:7.
  4. Открытый чемпионат США (второй круг). Каспер Рууд (Норвегия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6.
5 Открытый чемпионат Франции (первый круг). Даниил Медведев (Россия) — Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

Медведев в завершившемся сезоне десять раз выходил в финалы турниров ATP, в которых одержал победы пять раз. Он квалифицировался на Итоговый турнир (ATP), дошел до полуфинала, в котором проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. В 2023 году эти соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Три раза выигрывал итальянский теннисист. Стоит отметить, что Синнер одержал победы в трех финальных матчах на харде.

В рейтинге ATP Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7600 очков, и является лучшим из россиян. Лидерство удерживает серб Новак Джокович, который стал победителем Итогового турнира.

Ранее первая ракетка мира Джокович назвал самого совершенного теннисиста.

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