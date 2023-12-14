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Иностранных игроков «Зенита» обвинили в тупости и деградации

Тренер Петржела заявил, что в «Зените» очень много тупых иностранцев

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «ВсеПроСпорт» раскритиковал иностранных футболистов петербургского клуба.

«Не люблю этих иностранцев, этих бразильцев в «Зените», потому что там очень много тупых игроков. Хотел бы, чтобы в «Зените» играли молодые русские ребята, все равно российские клубы не могут играть в еврокубках.

Ощущение, что бразильцы в «Зените» деградируют, учитывая их победы в чемпионате? Да, по результату видно, что они стоят на месте, что они выше не пойдут, не развиваются. Они будут играть хуже и хуже», — заявил чешский специалист.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил со счетом 3:1.

Ранее жена футболиста «Динамо» объявила о разводе.

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