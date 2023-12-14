Назван лучший футболист первой части сезона РПЛ

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин назвал армянского хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«По итогам первого отрезка сезона в РПЛ лучшего игрока я бы выбрал из команды лидера, из «Краснодара». Сейчас по игре можно назвать лучшим армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна», — заявил Нигматуллин.

23-летний Сперцян в текущем сезоне провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ (38 очков). В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года.

Ранее Нигматуллин заявил, что окунулся в кошмар детства после просмотра «Слова пацана».