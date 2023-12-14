Российский хоккеист назвал уникальным город в США

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Никита Охотюк в интервью Sport24 назвал три города в Америке, которые понравились ему больше всего.

«Мне нравится Сан-Хосе из-за классного климата, плюс город небольшой, все близко, нет больших пробок. Но сейчас мне и Нью-Йорк нравится. Это уникальный город, ходишь по нему и ощущаешь силу Нью-Йорка — столько здесь возможностей. Третий город — пусть будет Майами. Во Флориде тоже тепло», — заявил хоккеист.

23-летнего Охотюка обменяли в «Сан-Хосе» из «Нью-Джерси Дэвилз» в феврале 2023 года. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 19 матчей, в которых отличился шестью результативными передачами.

Всего за карьеру в НХЛ защитник провел 34 игры, забросил две шайбы и отдал семь ассистов с показателем полезности -8.

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