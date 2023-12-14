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Футболист «Барселоны» заявил, что клуб хотят уничтожить

Нападающий Торрес заявил, что «Барселону» пытаются уничтожить

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Joan Monfort/AP

Футболист испанской «Барселоны» Ферран Торрес после поражения от бельгийского «Антверпена» в Лиге чемпионов заявил, что в команде должны смириться с давлением на клуб. Его слова приводит Mundo Deportivo.

«Мы знаем, что должны кое-что исправить, но это динамика, которая проявится в ходе сезона. Мы должны изменить ситуацию, и мы это сделаем.

Мы очень сплочены, мы полностью поддерживаем тренера. Мы разочарованы в первую очередь, но сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате Испании. Мы знаем о шуме извне, который царит вокруг «Барсы», о том, что нас пытаются уничтожить, но мы должны с этим смириться», – заявил Торрес.

«Барса» на выезде уступила «Антверпену» (2:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, но вышла в плей-офф с первого места в группе Н. 10 декабря сине-гранатовые также проиграли «Жироне» в чемпионате Испании.

Вместе с каталонским клубом в 1/8 финала ЛЧ вышел португальский «Порту». Украинский «Шахтер» сыграет в Лиге Европы, а бельгийский клуб завершил свое выступление в еврокубках.

Ранее футболист «Барселоны» установил исторический рекорд.

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Футбол. Лига чемпионов
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