«Манчестер Юнайтед» призвали уволить главного тренера

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков выразил мнение, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет уволен со своего поста в ближайшее время. Его слова передает Vprognoze.ru.

«МЮ» всегда борется за титулы. Думаю, уже пора увольнять Тен Хага. В клубе грядут перестройки, еще бизнесмен Глейзер купил 25% акций клуба. Поэтому в «Юнайтед» грядут большие перестановки — как в тренерском, так и руководящем составе. Естественно, будет набор новых игроков. Клуб потратил очень много денег за какое-то количество времени на трансферы, а состав удручающий», — заявил Дьяков.

12 декабря «красные дьяволы» проиграли мюнхенской «Баварии» (0:1) в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и вылетели из еврокубков. Теперь команда продолжает борьбу за титул в Английской премьер-лиге (АПЛ) и в Кубке Англии.

В данный момент «Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ с 27 очками и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 10 баллов.

Следующий матч «МЮ» проведет 17 декабря в рамках чемпионата Англии. Команда сыграет на выезде против «Ливерпуля».

Ранее еще один английский клуб вылетел из еврокубков.