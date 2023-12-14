«Зенит» назвали «не русской» командой

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал нынешнюю стратегию петербургского клуба по комплектованию состава. Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«В «Зените» очень много бразильцев. Мне это не нравится, потому что это не русская команда, а команда иностранцев. Нужно чтобы было больше русских. Результаты у клуба тоже никакие. Надо менять стратегию и переставать искать усиление только в Южной Америке. Сейчас в футбол практически везде умеют играть. В России много хороших футболистов, которые играют на приличном уровне», — заявил специалист.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил со счетом 3:1.

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