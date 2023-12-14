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Агент придумал, как исключить оскорбления арбитров в российском футболе

Агент Селюк предложил создать систему наказания тренеров за оскорбление арбитров

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selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как следует наказывать игроков и тренеров за оскорбление арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

Селюк предложил создать систему с начислением баллов футболисту или специалисту. «Тренер один раз сказал, другой обматерил или еще что-то. Эти баллы начисляются, и как дошло до 10, образно говоря – лишать тренерской лицензии.

Карпину и Абаскалю дали по две игры дисквалификации, а я говорю, что это за наказание! Им дали две игры в VIP-ложе с икоркой и коньячком. Один раз он назвал «дебилами» и «идиотами» — сразу пять баллов ему. Потом еще что-то, потом дошло до 10: «Извините, ваша лицензия PRO закончилась, не имеете права быть главным тренером», — сказал агент.

В середине первого тайма матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:2) испанский тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону красно-белых. Полевой игрок был предупрежден и больше никакого наказания не понес. Позже Абаскаль извинился за свое поведение.

7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Абаскаля на два матча плюс один условно.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 17-го тура национального первенства с ЦСКА (0:2) в грубой форме раскритиковал решение проводить поединок в сильный снегопад. Погодные условия во время игры складывались таким образом, что снег с поля убирали прямо по ходу поединка. Карпин получил дисквалификацию на два матча, один из которых условно.

Ранее был назван главный трансферный провал «Спартака».

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