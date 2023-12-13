В США назвали пощечиной допуск россиян на Олимпийские игры

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт остался недоволен допуску российских спортсменов для участия в летних Олимпийских играх 2024 года. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на AP.

«Если сказать, что российские спортсмены соответствуют тем же стандартам, что и другие спортсмены, это значит дать пощечину чистым спортсменам», — сказал Тайгарт.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

Ранее в МОК назвали количество россиян, которые смогут выступить на Олимпиаде.