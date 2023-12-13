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Названы два молодых игрока КХЛ, которые могут уехать в НХЛ

Плющев: Артамонов и Силаев могут стать большими хоккеистами

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал двоих молодых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые могут стать большими игроками. Его слова передает Legalbet.

«Главные молодые открытия КХЛ? Мне нравятся два молодых из Нижнего Новгорода — один в атаке, другой — в обороне. Думаю, Артамонов и Силаев — очень интересные ребята. Если они будут делать все правильно, слушать наставников, то из них могут получиться большие хоккеисты. Они могут играть и за основную сборную России, и могут быть приняты в клубы НХЛ», — сказал Плющев.

Силаев в текущем сезоне КХЛ провел 39 матчей, оформив 3+9. Артамонов сыграл 30 игр, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

Нижегородское «Торпедо» идет на четвертом месте в Западной конференции.

Сборная России 25 с 14 по 17 декабря примет участие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Помимо «России 25», в нем примут участие сборные Белоруссии, Казахстана и команды «Звезды и ВХЛ».

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему двое хоккеистов команды не поехали в сборную России.

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