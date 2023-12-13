Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хоккеист «Металлурга» рассказал о сложностях во время поездок в начале этого сезона

Хоккеист Яковлев: в начале сезона мы жили словно в другой реальности

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Олимпийский чемпион по хоккею и капитан магнитогорского «Металлурга» защитник Егор Яковлев в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, с какими сложностями столкнулись магнитогорцы на старте сезона, когда летали на выездные матчи больше всех команд лиги.

«Одно дело летать… Но в начале сезона мы начинали каждый выезд с поездки на автобусе, потому что аэропорт не работал у нас. Было достаточно непросто, но мы достойно прошли этот этап, и дальше будет намного проще. Одно дело, когда ты привык и уже не замечаешь этих мелочей, а нас жизнь окунула немножко назад, мы провели время будто в другой реальности. Но, повторюсь, мы хорошо справились с этим моментом», — рассказал Яковлев.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 55 очков в 41 встрече. На счету 32-летнего Яковлева 20 (3+17) очков в 39 проведенных встречах при показателе полезности +10. В прошлом сезоне «Магнитка» уступила во втором раунде плей-офф омскому «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

Ранее стал известен новый капитан сборной России по хоккею.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами