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В «Спартаке» объяснили, почему двое хоккеистов команды не поехали в сборную России

Жамнов: Голдобин и Порядин не поехали в сборную России из-за травм

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, почему игроки команды Павел Порядин и Николай Голдобин не прибыли в сборную России на матчи Кубка Первого канала. Его слова передает «Чемпионат».

«Давайте начнем с того, что это сборная «России 25», а не национальная сборная. Наши доктора отправили медицинское заключение по Порядину и Голдобину в сборную и федерацию по поводу того, что обоим хоккеистам надо залечить травмы. Никаких нареканий со стороны федерации в наш адрес не было, все необходимые бумаги предоставлены. Не понимаю, для чего все это раздувается», — сказал Жамнов.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Помимо «России 25» в нем примут участие сборные Белоруссии, Казахстана и команды «Звезды и ВХЛ».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее стал известен новый капитан сборной России по хоккею.

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