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Акинфеев выбрал себе преемника в ЦСКА

Березуцкий заявил, что Акинфеев выбрал Торопа своим преемником в ЦСКА

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что Игорь Акинфеев уже выбрал Владислава Торопа своим преемником после ухода из команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Но есть еще такой немаловажный фактор: Игорь сам выбрал себе преемника. Именно он, скажем так, указал пальцем. Да, он действительно с ним дополнительно работает, подсказывает. Игорь может опровергнуть, конечно, это, но именно он надеется, что Слава его заменит. Он всегда так будет говорить. И завтра, и через год, и через два. Но при этом факт остается фактом», — сказал Березуцкий.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 750 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

Тороп в текущем сезоне провел три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) и шесть раз выходил на поле в матчах Кубка России.

Ранее стал известен самый подорожавший игрок РПЛ.

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