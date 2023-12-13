Возмущенных грязным туалетом российских биатлонисток выселили из гостиницы

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что Наталью Гербулову и Екатерину Носкову, которые возмутились условиями проживания в отеле на стадионе, переселили в другую гостиницу в Уфе. Слова пресс-службы СБР передает РИА Новости.

«Гербулову с Носковой переселили. По нашим данным, никто больше из биатлонистов переезжать не захотел», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Гербулова и Носкова выложили в своем совместном Telegram-канале видео из ванной комнаты своего отеля, где отсутствовала штора в душевой кабине, на унитазе не было сиденья, а смеситель в раковине работал неисправно, выливая всю воду на пол. В комнате было грязно из-за незаконченного ремонта.

Ранее Дмитрий Губерниев осадил биатлонисток, возмутившихся состоянием туалета в гостинице.