Кожевников назвал имя будущих звезд хоккея в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Александр Кожевников в интервью Legalbet заявил, что игроки нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов и Антон Силаев могут стать новыми звездами.

По его словам, если форвард и защитник продолжат прогрессировать, то в скором времени созреют для переезда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«Вот Игорь Ларионов пришел в «Торпедо» и раскрыл молодежь. Василий Атанасов и Антон Силаев — неожиданные открытия для меня. Сразу стали игрочищами! Эта плеяда молодых стан лидерами сборной России в будущем. Но, думаю, они уедут в НХЛ, у них предложений будет много», — заявил Кожевников.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее «Вашингтон» Александра Овечкина может переехать на новую арену в 2028 году.