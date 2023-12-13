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«Урал» подпишет талантливого белоруса

«Урал» подпишет контракт с Бочеровым из БАТЭ

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Белорусский футболист Валерий Бочеров в ближайшее время перейдет из борисовского БАТЭ в екатеринбургский «Урал». Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, уральский клуб подпишет 23-летнего полузащитника в качестве свободного агента — его контракт с БАТЭ истекает 31 декабря 2023 года. Игрок договорился с клубом без посредников, из-за чего получит большую сумму в виде подъемных.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл половину матчей в сезоне.

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