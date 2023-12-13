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Скандальное заявление Исинбаевой о номинальном воинском звании возмутило чемпионку Пекина

Лыжница Ступак раскритиковала заявление Исинбаевой о номинальном воинском звании

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Maxim Thore/BILDBYRN/Reuters

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 года в эстафете по лыжным гонкам, спортсменка ЦСКА Юлия Ступак эмоционально отреагировала на слова двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой, которая назвала свое воинское звание майора «номинальным». Слова Ступак приводит РИА Новости.

«Нифига себе! — отреагировала лыжница. — Горжусь ли я своим званием капитана Вооруженных сил РФ? Конечно. Хотела бы и повыше! Нормальный такой генерал будет, я считаю! Для меня это важно».

Также Ступак заявила, что является болельщицей ЦСКА, в котором провела долгие годы с юного возраста.

«Я сама нахожусь в этом клубе и безумно люблю ЦСКА. В клубе очень семейная обстановка, отличные отношения с начальством. И, конечно, все мысли только о победе этого клуба», — заявила лыжница.

Помимо олимпийского золота Пекина в эстафете Ступак завоевала две бронзовые медали Игр в южнокорейском Пхенчхане (в спринте и в эстафете), а также трижды стала призером чемпионатов мира.

Ранее биатлонистка сборной России пожаловалась на гостиницу в Уфе: «Туалет — жесть».

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