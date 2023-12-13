В «Зените» отреагировали на ультиматум Вендела

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «Чемпионату» заявил, что информация о желании бразильского полузащитника Вендела покинуть клуб не соответствует действительности.

«Вендел попросил отпустить его во «Фламенго»? Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросить у Вендела», — заявил Медведев.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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