«Убедите русских»: звезда «Зенита» потребовал трансфера

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел заявил своему агенту о твердом желании покинуть российский клуб в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Rádio Manchete Андре Луис.



По его словам, 26-летний футболист в одной из недавних бесед со своим представителем заявил: «Я хочу играть за «Фламенго». Убедите русских. Я хочу трансфер прямо сейчас».

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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