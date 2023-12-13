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Экс-игрок «Краснодара» оценил шансы Сперцяна покинуть команду

Экс-игрок «Краснодара» Шишкин не верит в уход Сперцяна из команды

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист «Краснодара» Роман Шишкин не верит в то, что игрок команды Эдуард Сперцян покинет команду, передает «Советский спорт».

«Я думаю, что вряд ли он покинет команду, У него есть перспектива стать чемпионом с «Краснодаром». Наверняка у него плотный контакт с Галицким. Я думаю, что сам Сергей Николаевич попросит его хотя бы до лета остаться», — сказал Шишкин.

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду «Краснодара». Футболист выступает за сборную Армении.

Контакт футболиста и российского клуба рассчитан до лета 2026 года.

Летом 2023 года футболистом интересовался амстердамский «Аякс». Технический директор нидерландской команды объяснил срыв трансфера тем, что Сперцян играет в России.

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему Сперцян не перешел в «Аякс».

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Футбол. Чемпионат России
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