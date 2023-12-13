Агент футболиста «Зенита» отреагировал на новость о переходе игрока в «Вест Хэм»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, опроверг новость о том, что футболист перейдет в английский «Вест Хэм», передает «Спорт-Экспресс».

«Ложь», — сказал Гарсия.

О том, что Ренан уйдет в «Вест Хэм» сообщило издание UOL. Сообщалось, что стороны договорились о сделке на сумму €25 млн. Так как банковские транзакции между Россией и Великобританией на данный момент невозможны, футболист отправится в аренду в «Коринтианс», после чего будет решаться вопрос с оплатой.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел четыре игры, в которых не отметился результативными действиями. После первой части сезона «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидера чемпионата, «Краснодара», на два балла.

Ранее был назван лучший тренер первой части РПЛ.