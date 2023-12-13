Названо открытие первой части РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Краснодар» является открытием первой части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Открытие чемпионата. Не самая яркая игра, но есть результат. Многие матчи вытягивали на флажке. Джон Кордоба — лучший нападающий чемпионата, умеет все, просто мощь», — сказал Радимов.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее экс-тренер «Динамо» не исключил влияние админресурса на чемпионскую гонку в РПЛ.