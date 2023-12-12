Агент Орещук назвал самый активный клуб РПЛ в ближайшее трансферное окно

Футбольный агент Роман Орещук в интервью Legalbet заявил, что калининградская «Балтика» может проявить максимальную активность в предстоящее зимнее траснферное окно, чтобы усилиться для борьбы за сохранение прописки в Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Клубу выделили очень хороший бюджет, туда зашло агентство Германа Ткаченко, чтобы они занимались комплектованием. Думаю, что они будут активны. Не знаю, с каким еще клубом сопоставимы финансы «Балтики», но слышал, что бюджет на спасение выделен», — заявил Орещук.

В заключительном матче 18-го тура «Балтика» дома проиграла «Рубину». Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась минимальной победой команды под руководством Рашида Рахимова со счетом 1:0.

После этой победы «Рубин» набрал 28 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. «Балтика» с 13 очками осталась на предпоследней позиции в таблице.

Ранее экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин не исключил влияние админресурса на чемпионскую гонку в РПЛ.