Чемпионка России назвала главных соперниц Валиевой

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» назвала Камилу Валиеву одной из главных фавориток предстоящего чемпионата России — 2024 и заявила, что конкуренцию ей могут составить Аделия Петросян и Софья Муравьева.

«Я думаю, что Валиева — одна из главных фавориток турнира. На самом деле, девушек много, кто будет пытаться составить ей конкуренцию, но основные — это Петросян и Муравьева. [Если говорить о сильнейших фигуристках], то это вот эта тройка. Я надеюсь, что Акатьева будет пытаться восстановиться. Шансы у девушек без элементов ультра-си есть всегда, я думаю, что на пьедестале будут те, кто будет наиболее чисто кататься. Поэтому, конечно, шансы есть», — заявил Гербольдт.

Чемпионат России — 2024 состоится с 21 по 24 декабря в Челябинске.

Петросян и Валиева занимаются в группе у Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Муравьева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее российский тренер объяснила, почему не ставит программы одиночникам.