Юный футболист погиб от удара молнии

В Бразилии 21-летний футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш погиб от удара молнии по ходу игры между «Унианом Жайиренсе» и «Унидосом», сообщает Globo Esportе.

Трагедия произошла в матче первого раунда любительского Кубка области, прошедшего в городе Санту-Антониу-да-Платина. Как заявил директор отдела спорта муниципалитета Маркос Новели Феррейра, в округе на протяжении всего дня шел дождь. После удара молнии травмы получили еще шесть человек, все они были госпитализированы в местную больницу с ожогами различной степени тяжести.

Игра между «Унианом Жайиренсе» и «Унидосом» из-за происшествия была прервана досрочно.

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