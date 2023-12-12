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Юный футболист погиб от удара молнии

В Бразилии 21-летний футболист погиб от удара молнии во время матча

В Бразилии 21-летний футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш погиб от удара молнии по ходу игры между «Унианом Жайиренсе» и «Унидосом», сообщает Globo Esportе.

Трагедия произошла в матче первого раунда любительского Кубка области, прошедшего в городе Санту-Антониу-да-Платина. Как заявил директор отдела спорта муниципалитета Маркос Новели Феррейра, в округе на протяжении всего дня шел дождь. После удара молнии травмы получили еще шесть человек, все они были госпитализированы в местную больницу с ожогами различной степени тяжести.

Игра между «Унианом Жайиренсе» и «Унидосом» из-за происшествия была прервана досрочно.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что сожалеет о позднем переходе в «Аль-Наср».

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