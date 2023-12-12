Выигравший Гран-при немецкий фигурист рассказал, как сделал предложение Медведевой

Фигурист Никита Володин, выступающий в парном катании за Германию в дуэте с Минервой Фабьен Хазе, вспомнил, как несколько лет назад предлагал двукратной чемпионке мира в одиночном катании Евгении Медведевой встать в пару. Его слова приводит «Фонтанка».

«Вот понимаете, насколько я в тот момент отчаялся, что уже рассматривал вообще все варианты? Когда терять нечего, почему бы не спросить. Но, конечно, Женя сказала, что нет, что она даже не рассматривает, то есть не видит себя в парном катании.

Ну понятно, что она была немножко возмущена. В ее статусе ей пишет, скажем так, неизвестный фигурист, о котором она не особо слышала. Может, знает, но… В целом она отреагировала нормально, абсолютно адекватно», — заявил Володин.

Володин родился в 1999 году в Санкт-Петербурге. Он сменил спортивное гражданство летом 2023 года. Вместе с Хазе они выиграли финал международной серии Гран-при.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы. 8 декабря МОК допустил российских атлетов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

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